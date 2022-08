Miss Inghilterra, Melisa Raouf prima finalista senza trucco. Foto

Per la prima volta in 94 anni di storia del concorso di bellezza, una ragazza decide di gareggiare mostrandosi al naturale, senza make up

Melisa Raouf, 20 anni, è una studentessa di Scienze Politiche a Battersea, Londra. Ha deciso di competere per il titolo di Miss Inghilterra sfidando le convenzioni: per la prima volta in 94 anni di storia del concorso di bellezza, Melisa si è presentata completamente senza trucco. Una assoluta novità in un mondo che promuove un'ideale estetico di perfezione fatta dagli abiti, ai tacchi alti fino al make up. Così la ragazza si è presentata acqua e sapone alla semifinale del concorso dello scorso lunedì 22 agosto e a ottobre sfiderà altre 40 ragazze per il titolo di Miss Inghilterra.

"I nostri difetti ci rendono quello che siamo"

vedi anche

Miss Italia 2021, Zeudi Di Palma è la vincitrice. FOTO

"Significa molto per me perché sento che le ragazze si truccano perché sentono la pressione di doverlo fare", ha detto Melisa citata dall'Independent. "Ma se una persona sta bene nella propria pelle non dovrebbe coprirla con il trucco: i nostri difetti ci rendono quello che siamo, ognuno nella sua unicità. Le persone dovrebbero amare i propri difetti e le proprie imperfezioni, poiché la vera bellezza è la semplicità". La ragazza ha raccontato di non essersi mai sentita all'altezza degli standard di bellezza e il suo gesto lancia un messaggio positivo per tutte le giovani che si sentono insicure. "Oggi si parla moltissimo di salute mentale – ha spiegato – volevo far sentire bene le altre ragazze e ripensare gli standard di bellezza. Credo davvero che tutte le ragazze siano belle a modo loro e sì, sento di farlo per tutte le altre ragazze".