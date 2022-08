Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 5.5 a sud di Bali

Trema la terra in Indonesia, in particolare sull’isola di Bali, famosa meta turistica. Secondo l’Usgs, il terremoto è stato avvertito alle 10.36 ora italiana ed è stato classificato come terremoto “forte” e una magnitudo di 5.5. L’evento sismico è stato localizzato a sud di Bali, con epicentro a circa 92 km a sud da Lembar, a 112 km di profondità. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.