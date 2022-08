Gas, Eni e Total scoprono un giacimento al largo di Cipro

Possibili nuove riserve per oltre 70 miliardi di metri cubi. Il pozzo si trova a 2.287 metri di profondità e a 160 chilometri dalle coste dell'isola. Una svolta futura per l'autonomia energetica dell'Italia

Eni ha annunciato un'importante scoperta di gas con il pozzo Cronos-1, nel Blocco 6, a circa 160 chilometri al largo di Cipro, in una profondità d'acqua di 2.287 metri. Lo si legge in una nota dell'azienda, che specifica come il blocco sia operato da Eni Cyprus con una quota del 50%. La francese TotalEnergies è partner con il restante 50%. Le stime preliminari, si legge, "indicano circa 2,5 TCF (trilioni di piedi cubi) di gas in posto, con un significativo potenziale aggiuntivo che verrà valutato con un ulteriore pozzo esplorativo". Uno dei giacimenti più grandi al mondo, dunque, con riserve di gas per oltre 70 miliardi di metri cubi.

Una possibile svolta per la nostra autonomia energetica

Il pozzo Cronos-1 è il quarto pozzo esplorativo perforato da Eni Cyprus e il secondo nel Blocco 6, dopo la scoperta a gas di Calypso-1 nel 2018. "La scoperta di Cronos-1" - spiega Eni - "crea le condizioni per portare a sviluppo ulteriori potenziali volumi di gas nella regione e rappresenta una delle azioni conseguite da Eni a supporto della fornitura di ulteriore gas all'Europa". In prospettiva, si tratta di una notizia importante per la politica di autonomia energetica dell'Italia. Anche se occorrerà ancora un anno prima che la scoperta si traduca in attività industriale,questa scoperta aumenta le possibilità dell'Europa di emanciparsi dalle forniture russe e amplia la possibilità di diversificazione.