Turista italiano in vacanza in Croazia uccide amica dopo lite

Avevano deciso di trascorrere le vacanze in Croazia, a Umago, ospiti del villaggio di Zacchigni a 3 chilometri dal mare, ma hanno litigato, fino alla tragedia che si è consumata all'alba di oggi. Secondo le prime indiscrezioni filtrate dalla Questura istriana - e riportate dalla Voce del Popolo di Fiume - si tratta di due turisti italiani, lui 30/enne residente nel milanese, lei 40/enne, sposata. Il dramma nel corso di una violenta lite al termine della quale l'uomo avrebbe sopraffatto l'amica uccidendola. Il Pronto soccorso e la Polizia sono arrivati presto, ma per la povera vittima non c'era più nulla da fare. Il pubblico ministero Andrea Stefekov si è recato sul luogo dell'incidente e ha fatto arrestare l'uomo.