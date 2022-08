Usa, Biden vara piano da 750 miliardi di dollari per clima e sanità

Il testo prevede una serie di incentivi finanziari per far evolvere l'economia americana nella direzione delle energie rinnovabili, limita i prezzi di alcuni farmaci e istituisce un'aliquota fiscale minima per le grandi imprese

Una legge da 750 miliardi di dollari di investimenti per l'assistenza sanitaria e il clima: la firma è arivata dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Di fatto, così, ha istituito un'aliquota fiscale minima per le grandi imprese pari al 15%. Il provvedimento rappresenta un importante risultato per la sua amministrazione e per il Partito Democratico a meno di tre mesi dalle elezioni di midterm. Durante la cerimonia di firma nella State Dining Room, Biden ha dichiarato che la legge, Inflation Reduction Act, è "una delle più significative della nostra storia".

I contenuti

Il testo prevede una serie di incentivi finanziari per far evolvere l'economia americana nella direzione delle energie rinnovabili, limita i prezzi di alcuni farmaci e istituisce un'aliquota fiscale minima per le grandi imprese. "Un Paese si può trasformare, ed è quello che succede oggi", ha detto ancora Biden. "Si tratta del nostro futuro, di portare progresso e prosperità alle famiglie americane, di mostrare all'America e al popolo americano che la democrazia funziona ancora negli Stati Uniti", ha sottolineato il capo della Casa Bianca. Il pacchetto prevede il più grande investimento mai effettuato negli Usa per il clima: 370 miliardi di dollari per ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 40% entro il 2030.

Le disuguaglianze

Un'altra importante parte di questo grande piano di investimenti ha l'obiettivo di correggere le diseguaglianze nell'accesso alle cure mediche negli Usa, in particolare abbassando il prezzo dei medicinali. Per finanziare questi investimenti, la riforma prevede l'adozione di un'aliquota minima del 15% per tutte le società i cui profitti superano il miliardo di dollari: si prevede che questa misura possa generare ricavi per oltre 258 miliardi di dollari per lo Stato federale nei prossimi 10 anni.