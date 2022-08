Dubai, una tempesta di sabbia inghiottisce la città. VIDEO

Le autorità hanno esortato i cittadini a non uscire di casa ed esortato chi guida alla massima cautela. Disagi anche per il trasporto aereo, bloccato per due giorni

Una forte tempesta di sabbia ha ricoperto tre giorni fa la maggior parte degli Emirati Arabi Uniti. Il ministero dell'Interno ha esortato alla cautela sulle strade poiché domenica 14 agosto la visibilità è scesa al di sotto di un chilometro ad Abu Dhabi e Dubai , consigliando agli automobilisti di "evitare di guidare se non strettamente necessario". L'allerta meteo rossa è stata emessa in diverse parti del Paese.

Attivato in piano per affrontare l'emergenza

Il ministero dell'Interno si è detto “pienamente preparato ad affrontare qualsiasi situazione di emergenza”. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno infatti affermato di aver sviluppato un piano d'azione per far fronte alla tempesta di sabbia. "Tutte le squadre locali e nazionali sono altamente preparate per garantire una risposta efficace e adeguata a tutti i rischi che potrebbero sorgere a causa della condizione", ha affermato l'Autorità nazionale per la gestione delle crisi e dei disastri di emergenza (NCEMA).