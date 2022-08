Assorbenti gratis in Scozia, oggi entra in vigore la legge

Si tratta dell'entrata in vigore della legge approvata all'unanimità dai parlamentari scozzesi nel novembre 2020 che vincola legalmente le autorità a fornire prodotti per il ciclo femminile gratuitamente a "chiunque ne abbia bisogno"

La Scozia è divenuta la prima al mondo a fornire gratuitamente assorbenti alle donne. Si tratta dell'entrata in vigore della legge approvata all'unanimità dai parlamentari scozzesi nel novembre 2020 che vincola legalmente le autorità a fornire prodotti per il ciclo femminile gratuitamente a "chiunque ne abbia bisogno". La norma era già in vigore dal 2018 in scuole, college e università. L'iniziativa è "fondamentale per uguaglianza e dignità: siamo fieri di essere il primo governo nazionale a intraprenderla", ha sottolineato la responsabile del dicastero per la Giustizia Sociale, Shona Robinson.