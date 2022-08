Londra, fuga d'amore a Roma per sposarsi, ma lei scappa con i soldi

Lui, quarantenne, aveva conosciuto lei in un locale londinese: passione per entrambi, nozze flash decise, tutto pronto in aeroporto. Ma per l'uomo arriva l'amara sorpresa

Un colpo di fulmine a Londra , una fuga d'amore per un matrimonio lampo a Roma, ma prima della partenza ecco l'amara sorpresa. In aeroporto lei fugge in aeroporto con soldi e bagagli. A volte perdere la testa può essere rischioso, come racconta il The Sun e riporta Il Messaggero .

Dal matrimonio flash alla fuga

Lui, quarantenne, aveva conosciuto lei in un locale londinese: passione per entrambi e amore corrisposto, racconta lui. Poco tempo dopo l'innamorato le chiede di sposarlo: nozze flash a Roma, senza amici e parenti. Lei accetta. Prenotano il volo, vanno nell'aeroporto Heathrow, è tutto pronto, deve solo aprire il gate per l'imbarco. Lui fa una breve sosta in bagno, lasciando bagaglio e soldi a lei. Ma al suo ritorno non trova più nulla: nè la futura moglie, nè la valigia con il denaro, circa 5mila sterline. Non l'ha più vista. A nulla è valsa la segnalazione alla polizia nello scalo: le ricerche della ragazza sono state vane. I testimoni raccontano di un lui "disperato" per l'enorme delusione. Forse è tornata da sola in città, forse ha deciso di andarsene su un altro volo. Fatto sta che la "fuga d'amore" a Roma è diventata una fuga e basta. Con la beffa del furto.