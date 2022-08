Norvegia, crolla ponte: due veicoli precipitati nel fiume

"Non è chiaro quante persone possano essere state coinvolte e non è chiaro se ci siano danni alle persone", ha precisato la polizia locale

Un ponte stradale sul fiume Gudbrandsdalslågen, nel sud della Norvegia, è crollato questa mattina, come mostrano le immagini di Nrk.no, facendo precipitare in acqua un camion e un'auto: lo ha reso noto la polizia norvegese su Twitter. "Non è chiaro quante persone possano essere state coinvolte e non è chiaro se ci siano danni alle persone", ha precisato la polizia. Si tratta del ponte di Tretten, una struttura in acciaio e legno inaugurata nel 2012 lunga 148 metri e situata lungo una strada provinciale.