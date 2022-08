Elezioni Kenya, Ruto proclamato vincitore. Ma è caos

Quattro membri della commissione su sette hanno obiettato di non poter riconoscere i risultati. "Non possiamo assumerci la responsabilità", hanno dichiarato

"Voto opaco", scoppia il caos

Ma è caos: quattro membri della commissione su sette hanno obiettato di non poter riconoscere i risultati. "Non possiamo assumerci la responsabilità del risultato che sarà annunciato", ha detto ai giornalisti Juliana Cherera, il vice presidente della commissione. Odinga non si è presentato alla cerimonia, funestata da accuse di brogli da parte della sua coalizione.