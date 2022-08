Fs, ad autunno in Frecciarossa tra Madrid e Barcellona

Il Gruppo Ferrovie dello Stato accelera sul fronte della mobilità sostenibile in Europa con una nuova tappa al suo processo di internazionalizzazione: dalla fine dell'autunno si potrà viaggiare in Frecciarossa anche tra Madrid e Barcellona. Le prove tecniche sui binari del Consorzio Ilsa, partecipato da Trenitalia, sono cominciate in questi giorni e tra settembre ed ottobre 'iryo', questo il nome commerciale dell'azienda in Spagna (ir significa andare, yo è io), comincerà la vendita dei biglietti sulla tratta spagnola ad alta velocità.

L'avvio sulla tratta Madrid Barcellona rappresenta il traguardo di un processo avviato a novembre 2019 con l'assegnazione da parte di Adif, gestore dell'infrastruttura ferroviaria iberica, del 30% dei collegamenti sulla rete AV; il consorzio partecipato da Trenitalia e Air Nostrum si è aggiudicato per 10 anni i servizi di alta velocità per i collegamenti giornalieri lungo le tratte Madrid-Barcellona, Madrid-Valencia/Alicante e Madrid-Malaga/Siviglia per poi estendersi ad altri collegamenti. Nel suo nuovo piano industriale presentato a maggio dall'ad Luigi Ferraris, il Gruppo Fs punta ad un forte sviluppo del business internazionale con un incremento di ricavi dagli 1,8 miliardi di euro del 2019 a circa 5 miliardi nel 2031.

Francia, Germania, Spagna

In Francia Trenitalia opera con la sua controllata con la linea Milano-Parigi e sulla Parigi e Lione; in Grecia con Hellenic Train da maggio gli ETR470 hanno iniziato a circolare lungo la tratta Atene-Salonicco. In Gran Bretagna le attività sono diverse dalla Londra-Glasgow, ai collegamenti tra la capitale e Shoeburyness, al treno della nuova società Avanti West Coast.In Germania il gruppo è presente con due controllate, una che opera sul trasporto pubblico locale ed un altra in ambito merci. In Olanda è invece stata acquisita una società di trasporto metropolitano su gomma e su rotaia. In Spagna si viaggerà su 20 nuovi Frecciarossa 1000, uguali a quelli circolanti in Italia e realizzati da Hitachi nello stabilimento di Pistoia. Si tratta di treni di nuova generazione più sostenibili, che hanno ottenuto la Certificazione di Impatto Ambientale: sono riciclabili quasi completamente e consentono un risparmio dell'80% di anidride carbonica per passeggero a tratta. A regime il progetto spagnolo produrrà circa 2.000 nuovi posti di lavoro tra quelli diretti e l'indotto.