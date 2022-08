Usa, dieci morti in un incendio in una casa in Pennsylvania

Dieci persone, tra cui tre bambini, sono morte venerdì per un incendio scoppiato nella loro casa a Nescopeck, in Pennsylvania. La polizia ha dichiarato che i bambini deceduti avevano cinque, sei e sette anni e che è stata aperta un'indagine sull'incidente. Tre uomini sono riusciti a uscire dalla casa e a mettersi in salvo, ma i tre minori e sette adulti sono rimasti intrappolati dal fuoco. Secondo il giornale locale Citizens Voice, le vittime erano parenti di uno dei vigili del fuoco accorso sul posto per spegnere le fiamme.

La testimonianza

Il pompiere Harold Baker ha raccontato al giornale che non si è reso conto che stava per aiutare i suoi parenti finchè l'autopompa non ha girato l'angolo della strada e ha visto la casa. Tra i morti, i cui corpi sono ancora in fase di recupero, ci sono il figlio, la figlia, il suocero, il cognato, la cognata, tre nipoti e altri due parenti di Baker. Le cause dell'incendio sono ancora oggetto di indagine.