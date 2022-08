Gaza, ancora lanci di razzi e raid di Israele

Israele ha ampliato la sua offensiva contro la Jihad islamica, annunciando l'arresto di 19 membri del gruppo in Cisgiordania, mentre lanciava ulteriori attacchi contro obiettivi dei militanti a Gaza . E le tensioni potrebbero durare ancora: le forze di difesa israeliane hanno fatto sapere di essere pronte per una "settimana di operazioni" dopo il lancio, ieri, della missione 'Breaking Dawn' contro la

L’allerta nel Paese intanto è alta. Il ministero degli Interni ha annunciato la chiusura di alcune spiagge nel Sud di Israele. In particolare, le spiagge di Rishon Lezion, Ashkelon, Ashdod, Palmachim, Nitzanim e Zikim sono tutte chiuse ai bagnanti. Le sirene che avvertono del fuoco in arrivo hanno suonato ad intermittenza nella notte in tutto il Sud, mentre l'esercito israeliano continuava a effettuare attacchi aerei nella Striscia di Gaza.

Nelle ultime ore è stata anche distrutta una piattaforma di lancio di razzi utilizzata dalla Jihad islamica. Secondo l'unità del portavoce dell'Idf, l'obiettivo distrutto era stato usato per lanciare razzi - oltre 160 - verso Israele durante la notte, come scrive Haaretz . Il sistema di difesa missilistica Iron Dome ha dimostrato un tasso di successo del 95% nell'intercettare gli attacchi diretti verso le città israeliane da Gaza.

La Turchia condanna attacchi aerei di Israele

Arrivano anche le prime reazioni internazionali. La Turchia condanna gli attacchi aerei di Israele e si dice "profondamente preoccupata" per gli ultimi episodi di violenza. "Riteniamo inaccettabile che civili, compresi i bambini, abbiano perso la vita negli attacchi", ha dichiarato il Ministero degli Esteri turco in una dichiarazione riportata dal Daily Sabah.

Usa: Israele ha diritto ad autodifesa

Il Segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin, invece, ha parlato con il Ministro della Difesa israeliano Benny Gantz in seguito all'escalation nella Striscia di Gaza di ieri sera. Austin "ha sottolineato il diritto di Israele all'autodifesa e il costante impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele. Il Segretario Austin ha esortato a prendere provvedimenti per smorzare la situazione. Ha inoltre espresso preoccupazione per le notizie di morti tra i civili e ha chiesto un'indagine tempestiva e approfondita su eventuali vittime civili".