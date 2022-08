Gaza, raid di Israele: “Ucciso comandante della Jihad islamica”

L’escalation al confine è iniziata dopo la cattura di Bassam a-Saadi, il capo jihadista in Cisgiordania. L’aviazione ha colpito un edificio a Gaza City, un obiettivo a Khan Yunes e uno a Beit Kahya. Il premier Lapid: “Si tratta di un'operazione per rimuovere una minaccia concreta”. "Tel Aviv e tutte le altre città israeliane sono nel nostro mirino'', ha affermato il leader politico della Jihad islamica Ziad Nahaleh ascolta articolo Condividi

Raid di Israele nella Striscia di Gaza, nell’operazione ribattezzata dall’esercito “Breaking Dawn” contro la Jihad islamica palestinese. L'esercito israeliano ha confermato l'uccisione del comandante della Jihad islamica Tayasir Jabari. Insieme a lui - ha fatto sapere il portavoce militare - sono stati uccisi altri 14 membri dell'organizzazione. Il ministero della Sanità di Gaza per ora - riportano i media - parla di 7 morti e 40 feriti. L'Iron dome, il sistema di difesa missilistico, è stato schierato per coprire fino a 80 chilometri all'interno di Israele, quindi comprese Tel Aviv e Modin. “Si tratta di un'operazione per rimuovere una minaccia concreta nei confronti di cittadini israeliani e nelle zone vicine a Gaza - ha detto il premier Yair Lapid - Il governo di Israele non permetterà ai terroristi di minacciare cittadini. Chiunque cerchi di colpirci sappia che lo raggiungeremo". "Il nemico ha lanciato una guerra contro il nostro popolo", ha affermato la Jihad islamica a Gaza, poco dopo l'inizio di primi attacchi dell'aviazione israeliana. "Noi tutti dobbiamo difenderci. Non consentiremo al nemico di continuare i suoi sistematici tentativi di colpire la resistenza armata". L’escalation al confine fra Israele e Gaza è iniziata quattro giorni fa dopo la cattura di Bassam a-Saadi, il capo della Jihad islamica in Cisgiordania.

Colpito un edificio con uffici approfondimento I motivi del conflitto tra Israele e Palestina L’aviazione israeliana ha colpito un appartamento a Bourj Falastin, un edificio di dieci piani destinato a uffici situato nel centro di Gaza City. L’appartamento, secondo fonti locali, appartiene alla Jihad islamica e al momento dell'attacco al suo interno c'erano alcuni attivisti. Le stesse fonti riferiscono che sarebbe stato centrato anche un obiettivo a Khan Yunes, nel sud della Striscia. Una postazione della Jihad islamica è stata colpita a Beit Kahya, a nord. Jihad islamica: “Tel Aviv nel nostro mirino” "Tel Aviv e tutte le altre città israeliane sono nel nostro mirino'', ha affermato il leader politico della Jihad islamica Ziad Nahaleh, citato dalla radio pubblica israeliana. "In questa campagna non ci poniamo alcuna linea rossa. Tel Aviv sarà un nostro obiettivo. Colpiremo tutte le città degli occupanti. Nelle prossime ore vedranno la nostra reazione". Secondo Nahaleh tutte le fazioni armate dei palestinesi devono unirsi a questo sforzo. L'emittente ha rilevato che Nahaleh, che di norma opera da Beirut, due giorni fa era in visita ufficiale a Teheran.