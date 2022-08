Stati Uniti, padre, madre e figlia di 6 anni sterminati in campeggio

Si è salvato solo il bambino di 9 anni. Il suo papà, la mamma e la sorellina di 6 anni sono morti sotto i colpi di arma da fuoco di un 23enne in vacanza con i genitori nello stesso campeggio della famiglia che ha sterminato e trovato poi cadavere in un bosco. Tyler, Sara, Arlo e Lula Schmidt erano in vacanza nel Maquoketa Caves State Park Campground, a circa 180 miglia (290 chilometri) a est di Des Moines, nell’Iowa. La tragedia si è consumata il mese scorso ma solo ora sono stati resi noti i risultati delle autopsie sui corpi.

Le vittime

Il capofamiglia, Tyler Schmidt (42 anni), è morto per una ferita da arma da fuoco e "lesioni multiple da corpo affilato", mentre la moglie, Sarah Schmidt (sua coeranea) è stata uccisa da ferite multiple da arma da fuoco. La loro figlia più piccola, Lula, è morta per una ferita da arma da fuoco e per strangolamento. Arlo, il figlio di 9 anni degli Schmidt, è sopravvissuto all'attacco senza riportare lesioni ma gli investigatori non hanno chiarito se fosse nella tenda quando è avvenuto l'aggressione.

L'assassino

Il dipartimento di polizia ha confermato che l'assassino è Anthony Sherwin, 23 anni, di LaVista (nel Nebraska), morto per una ferita da arma da fuoco autoinflitta. Secondo gli investigatori il giovane ha agito da solo. Mitch Mortvedt, vicedirettore della divisione investigativa penale del Dipartimento di pubblica sicurezza, ha dichiarato che i motivi del gesto non sono ancora noti: "Non sappiamo cosa abbia portato a questo, cosa lo abbia provocato", ha detto, aggiungendo che finora "l'indagine non ha rivelato alcuna interazione precoce tra lui e la famiglia Schmidt".