Cile, si apre voragine profonda 200 metri: indagini sulle cause

Indagini nella zona della voragine

Il National Service of Geology and Mining (Sernageomin) è stato avvertito della voragine sabato 30 luglio e ha inviato del personale specializzato nell'area per capire cosa sia successo. In un comunicato, lunedì, la Lundin Mining ha detto che la voragine non ha provocato danni a nessun lavoratore e a nessun membro della comunità.