Ucraina, Zelensky valuta unioni civili per coppie omosessuali

È pronto a valutare la legalizzazione delle "unioni civili" fra persone dello stesso sesso, ma non a modificare in tempo di guerra la definizione di matrimonio come unione tra un uomo e una donna come espressa nella Costituzione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto queste dichiarazioni in risposta a una petizione popolare online sui matrimoni omosessuali che, partita in giugno e firmata da oltre 28mila persone, sta ricevendo ampio consenso nel Paese. A dare la notizia il New York Times. Zelensky ha aggiunto che sotto la legge marziale, sotto la quale il Paese vive da quando è stato invaso dalla Russia, la Carta costituzionale non può essere modificata. Tuttavia, il governo ucraino ha già preparato alcune opzioni per legalizzare in futuro le partnership registrate, ha aggiunto. Nel mondo moderno - ha proseguito - un Paese dimostra i suoi valori democratici assicurando uguali diritti per tutti (UCRAINA, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).