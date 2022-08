L'Ambasciata russa in Spagna invita a trasferirsi in Russia. VIDEO

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

L'Ambasciata russa in Spagna ha rilanciato sul suo profilo Twitter uno spot pubblicitario promosso dal governo di Mosca: il Cremlino, tra pubblicità e provocazione, invita gli spagnoli e tutti gli europei a trasferirsi in Russia, il posto ideale in cui vivere. "Questa è la Russia", recita lo spot. "Cucina deliziosa, donne bellissime, gas meno caro, una storia ricca, letteratura famosa nel mondo, architetture uniche, un suolo fertile". La voce fuoricampo elenca tutti i vantaggi di una vita in Russia: "Non ritardate - conclude - L'inverno sta arrivando!".