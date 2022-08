Usa, migliaia di insegnanti pronti a tornare a scuola con la pistola

Adesso, dopo la strage di Uvalde, in Texas, del 24 maggio, gli insegnanti e il personale tecnico delle scuole americane sono pronti a tornare in aula armati. Quel giorno quando persero la vita 19 bambini e due insegnanti, il Paese si era spaccato tra chi chiedeva di mettere al bando le armi, e chi invocava la libertà di portarle in classe. Adesso in molte scuole si è scelta la seconda opzione.

Dal Texas all'Ohio, al personale scolastico è stato chiesto di addestrarsi per essere in grado di usare le armi in caso di attacco. Le scuole possono aderire a veri e propri corsi di addestramento, che coinvolgono su base volontaria tutti i membri del personale, compresi i dipendenti amministrativi, i presidi e persino gli autisti dell’autobus scolastico.

La percentuale di dipendenti armati sino a pochi anni fa era il 2,6 per cento Adesso ventinove Stati hanno accolto l'invito delle lobby delle armi e dei Repubblicani ad armarsi. Nel frattempo alla Camera i Democratici hanno votato un testo che mette al bando i fucili d'assalto, ma la legge è destinata a cadere al Senato per l'opposizione, appunto, dei Repubblicani.

I singoli stati si mobilitano per fare fronte al problema

Intanto alcuni Stati si sono mossi per arginare il fenomeno. In Texas è stato approvato il The Guardian Plan, che permette dal primo di agosto a tutti i dipendenti scolastici di armarsi dopo avere seguito degli appositi corsi.



Un distretto su tre parteciperà ad un programma per individuare chi potrà arrivare a scuola armato.

In Ohio a luglio il governatore Mike Dewine ha firmato una legge simile. Si tratta di un addestramento minimo, di neanche ventiquattr'ore, per imparare anche le leggi che regolano l'uso della forza. "Ognuno - ha spiegato Dewine - deciderà ciò che è meglio per gli studenti". Stesso discorso in Mississippi, dove è stato aggiornato il protocollo. Invece in un distretto della Georgia hanno autorizzato ad armarsi il personale scolastico ma non gli insegnanti e i supervisori delle classi.