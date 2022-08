Francia: a luglio forte calo dei prezzi del carburante

Economia

Dalle bollette alla benzina, le misure in scadenza e quelle in arrivo

Sono molti i dossier economici sul tavolo di Palazzo Chigi: per alcuni arriverà la proroga, per altri invece il futuro è ancora incerto. Ecco i giorni a cui guardare per eventuali scadenze e riconferme

Dal taglio dell’accisa sul costo dei carburanti alla proroga del bonus bollette, dagli interventi sul cuneo fiscale a quelli sulle pensioni. Sono molti i dossier economici sul tavolo del governo: alcuni saranno confermati, anche in occasione del prossimo Decreto Aiuti bis, per altri invece il futuro è più incerto. Ecco le date a cui guardare per eventuali novità, scadenze e riconferme

CARBURANTI - Scade il 21 agosto il taglio di 30 centesimi sull’accisa sui carburanti. Sembra però che la norma verrà riconfermata e prorogata un’altra volta, almeno fino al 31 ottobre