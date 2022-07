Usa, in Wisconsin muore 17enne aggredito con un coltello

Ancora episodi di violenza negli Usa. Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso da un uomo che lo ha aggredito lungo un fiume in Wisconsin. Mentre a Summersville, in West Virginia, un 52enne ha sparato e ucciso due impiegati, sposati tra loro, in un centro estetico.

17enne ucciso in Wisconsin

In Wisconsin, il 17enne è stato ucciso lungo le rive dell’Apple River, come scrive anche il New York Times, dove un 52enne lo ha assalito con un coltello. Altre quattro persone sono state gravemente ferite, mentre l'aggressore è stato fermato dalla polizia dopo una breve fuga. Lo sceriffo della contea di St. Croix , dove è avvenuto l'incidente sabato, ha descritto la scena come "caotica" e "spaventosa". "Sono sicuro che chiunque abbia assistito all'aggressione non lo dimenticherà mai", ha detto durante una conferenza stampa. Il ragazzo ucciso era del Minnesota ed è stato trasportato in un ospedale della zona ma è porto poco dopo.

Coppia uccisa in West Virginia

Mentre in West Virginia, un uomo di 52 anni ha sparato e ucciso due impiegati, sposati tra loro, in un centro estetico a Summersville, prima di essere a sua volta colpito dalla polizia. Il killer è poi morto in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, che sta indagando sulle motivazioni della sparatoria, anche il killer lavorava nel centro estetico. Giovedì sera avrebbe finito il suo torno, se ne sarebbe andato per poi però tornare con una pistola semi-automatica e aprire il fuoco.