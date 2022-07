Incendio nel Parco Yosemite, a rischio le sequoie millenarie

Il nuovo incendio scoppiato lo scorso giovedì nella parte meridionale dello Yosemite National Park è più che raddoppiato nel fine settimana e adesso minaccia una zona, il Mariposa Grove, dove si trovano oltre 500 sequoie giganti, gli alberi più grandi del mondo. L'area è stata chiusa giovedì ma le fiamme continuano ad avanzare. Circa 1.600 persone - quasi tutti turisti - sono state evacuate venerdì dalla vicina Wawona, in California, e dal campeggio locale. L'incendio di Washburn nel parco nazionale Yosemite, in California, ha interessato circa 1.190 ettari in queste ore. Il filmato timelapse, tratto da Storyful e catturato da Richard Tamayo, mostra la sponda meridionale di Bass Lake, nella contea di Madera.

Sequoie a rischio

I vigili del fuoco stanno facendo tutto il possibile per salvare gli alberi, incluso l'utilizzo di sistemi di irrigazione per aumentare l'umidità del terreno, ha spiegato la portavoce dei pompieri del parco nazionale Nancy Philippe. Finora nessuna delle sequoie giganti, che possono vivere fino a 3.000 anni e sono originarie del Nevada, è stata danneggiata. Secondo il National Park Service (NPS), Mariposa Grove ospita circa 500 sequoie giganti secolari. Nel 1864 il presidente Lincoln firmò una legge per proteggere il Mariposa Grove e la Yosemite Valley per "uso pubblico, resort e ricreazione".