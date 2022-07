Le segnalazioni alla polizia

Giovedì scorso le forze dell’ordine hanno comunicato di aver ricevuto una denuncia da parte di una ragazza di 21 anni che ricordava poco e male quanto successo alla festa. La giovane ha riferito di aver consumato soltanto cibo e bevande alcoliche, prima di essersi sentita male. Mentre la polizia apriva un’indagine contro ignoti per gravi lesioni personali, sono arrivate segnalazioni di altri 8 casi, come ha fatto sapere la stessa Spd. Le vittime avrebbero ingerito quelle che vengono chiamate "gocce KO", un tipo di droga liquida – insapore – che può portare a effetti come perdita di memoria a breve termine e svenimento, spesso somministrata per commettere abusi sessuali. Secondo il Berliner Zeitung, nel 2021 a Berlino sono stati registrati dalla polizia 22 casi di aggressione con droghe da stupro, ma il numero effettivo potrebbe essere essere più alto perché molte vittime hanno pochissima memoria dell'aggressione subìta o si vergognano di sporgere denuncia. Proprio per questo una funzionaria del gruppo parlamentare dell'Spd, Katja Mast, ha invitato chi ha partecipato al party a farsi avanti, non escludendo che le vittime alla festa in cancelleria possano essere molte di più.