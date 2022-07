Arrestata in UK per aver fatto esame patente per altri 150

Una 29enne inglese è finita in carcere per aver aiutato 150 persone a superare l'esame di guida. Si faceva pagare 600 sterline a patente. Una persona pericolosa per la sicurezza pubblica, secondo il tribunale che ha emesso la condanna

Dovrà scontare 8 mesi di galera per aver fatto prendere la patente guida a centinaia di automobilisti. Si chiama Kaur la ragazza inglese che ora si trova in carcere, ha 29 anni ed è di Llanelli, una contea gallese del Carmarthenshire. Dal 2018 al 2020 ha superato le prove di guida per 150 automobilisti. E’ accaduto in diverse città: Swansea, Carmarthen, Birmingham e anche a Londra. La ragazza si faceva pagare 600 sterline a licenza. Avveniva tutto on line, per le prove di teoria. “In realtà volevo solo aiutare le persone che non conoscono bene la lingua inglese a prendere la patente di guida”, ha dichiarato la giovane alla polizia che l’ha arrestata.