New York, all’asta lo scheletro di un dinosauro di 76 milioni di anni

Un Gorgosauro di 76 milioni di anni fa come punta di diamante di un’asta di storia naturale. Sotheby’s ha annunciato, infatti, che lo scheletro fossilizzato di un "parente" del T-Rex sarà battuto a New York il prossimo 28 luglio.

L'esemplare in vendita

Scoperto nel 2018 nel Montana, l’esemplare in vendita era un carnivoro apicale che visse nella zona degli Stati Uniti occidentali durante il tardo Cretaceo. Quasi 3 metri di altezza per oltre 6 di lunghezza, i resti dell’animale potrebbero valere tra i 5 e gli 8 milioni di dollari. "Nella mia carriera ho avuto il privilegio di maneggiare e vendere molti oggetti unici ed eccezionali – ha affermato Cassandra Hatton, Vicepresidente senior e Capo dipartimento globale per New York di Sotheby's - ma pochi hanno la capacità di ispirare meraviglia e catturare immaginazioni come questo incredibile scheletro di Gorgosauro".