Cile, per errore riceve lo stipendio 330 volte: si dimette e fugge

Per un errore clamoroso delle risorse umane, un dipendente della cilena Cial Alimentos ha visto accreditarsi, nel mese di maggio, una cifra milionaria. Il suo stipendio è stato infatti pagato, per errore, 330 volte, e l’uomo si è trovato sul conto, 165.398.851 pesos (quasi 170 mila euro), al posto dei consueti 500 mila pesos mensili.

Denunciato per appropriazione indebita

A raccontare la vicenda, il Diario Financiero. Il quotidiano locale spiega come nel momento in cui si è chiarito l’errore, l’operaio del Consorzio alimentare è stato invitato a recarsi in banca per restituire la somma in eccesso. Ma l’uomo, dopo aver assicurato che ci sarebbe andato, ha fatto perdere le sue tracce per poi comunicare alla società, tramite un legale, le sue dimissioni volontarie. L’ex dipendente è dunque stato denunciato dall’azienda per appropriazione indebita.