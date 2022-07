Australia, bimba diabetica morta per insulina negata: 12 incriminati

La polizia australiana ha incriminato 12 membri di una setta religiosa per la morte di Elizabeth Struhs, la bambina di otto anni malata di diabete di tipo 1 a cui genitori negarono per una settimana l'insulina, un farmaco salvavita per chi soffre di questa patologia, portandola così alla morte. La coppia apparteneva alla setta. Ne dà notizia la Bbc. Nei mesi scorsi i genitori della piccola, morta il 7 gennaio scorso in una casa a sud di Brisbane, erano già stati accusati di omicidio, tortura e maltrattamento di minore. Ora la decisione di muovere accuse a 12 membri, tra i 19 ed i 64 anni, della setta religiosa che, afferma la polizia, erano al corrente del deteriorare delle condizioni di salute della piccola ma non hanno fatto nulla.