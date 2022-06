Maltempo in Austria, alluvione seppellisce case sotto i detriti

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo.

Paura in Carinzia, in Austria meridionale, nella notte tra il 28 e il 29 giugno dove a seguito di forti temporali si sono verificate alluvioni, frane ed una persona risulta scomparsa. Nel comune di Einoede vicino a Villach, le colate di fango hanno oltrepassato il primo piano delle case. Un uomo di 82 anni risulta scomparso dopo essere uscito di casa per controllare la situazione del maltempo. Molti paesi nella zona di Treffen am Ossiachersee e Arriach sono ancora isolati: qui nelle ultime 12 ore sono stati registrati 117 litri di pioggia. Alcuni residenti sono stati evacuati dalle abitazioni con gli elicotteri e la popolazione dei paesi circostanti è stata invitata a non uscire di casa. Demolita la strada che conduce ad Arriach, mentre la maggior parte delle case di Hundsdorf e Arriach non hanno acqua.