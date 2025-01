Vendita di Us Steel, Tokyo attacca: "Stop di Biden incomprensibile"

Per il ministro dell'Industria, Yoji Muto, "è deplorevole che il governo Biden abbia preso una decisione di questo tipo adducendo preoccupazioni per la sicurezza nazionale"

Il ministro giapponese dell'Industria, Yoji Muto, ha definito "incomprensibile" la decisione del presidente statunitense Joe Biden di bloccare la vendita della storica Us Steel alla giapponese Nippon Steel. "È incomprensibile e deplorevole che il governo Biden abbia preso una decisione di questo tipo adducendo preoccupazioni per la sicurezza nazionale", ha affermato il ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Industria in una nota ufficiale.

Lo stop di Biden

Ieri Biden aveva annunciato il blocco della vendita alla giapponese Nippon Steel per motivi di sicurezza nazionale, opponendosi così a un’operazione da 15 miliardi di dollari. "Come ho detto molte volte" – aveva spiegato Biden in una nota - "la produzione di acciaio e i lavoratori dell'acciaio che lo producono sono la spina dorsale della nostra nazione. Una forte industria siderurgica di proprietà e gestione nazionale rappresenta una priorità essenziale per la sicurezza nazionale ed è fondamentale per catene di approvvigionamento resilienti. Senza la produzione nazionale di acciaio e i lavoratori dell'acciaio nazionali, la nostra nazione è meno forte e meno sicura".