Colombia, crolla tribuna durante una corrida: morti e feriti

Morti, feriti e scene di caos. Non si conosce ancora il bilancio ufficiale dell’ incidente avvenuto durante una corrida in Colombia , dove a un certo punto una tribuna gremita di persone è collassata nella giornata di domenica. Al momento le prime informazioni parlano di almeno 4 morti e una sessantina di feriti.

Le immagini diffuse sui social e l'appello del presidente: "Mai più"

Il crollo è avvenuto nella Plaza De Toros Gilberto Charry, nella cittadina di El Espinal, nella Colombia centrale. Filmati condivisi in rete mostrano la tribuna di legno affollata di spettatori che crolla all'interno dell'arena e persone che fuggono in preda al panico. L'incidente è avvenuto durante una “corraleja”, un evento durante il quale membri del pubblico sono incoraggiati a entrare nell'arena e sfidare i tori. Si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare. Il presidente della Colombia Gustavo Petro ha chiesto ai sindaci di non autorizzare più spettacoli di questo tipo.