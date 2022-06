Strage di Uvalde in Texas, la scuola verrà demolita

Resterà solo un brutto ricordo della sparatoria di Uvalde, in Texas. La Robb Elementary School, teatro della strage del 24 maggio in cui vennero uccisi 19 studenti e 2 insegnanti dal 18enne Salvador Ramos, scomparirà. Lo ha promesso il sindaco Don McLaughlin agli abitanti della città. Non è stata ancora decisa la data, “ma a quanto mi risulta quella scuola sarà demolita” ha dichiarato il primo cittadino di Uvalde intervistato dalla Bbc.

Sindaco di Uvalde: mai più nessuno tornerà in quell’istituto

Impossibile dimenticare. Ci sono ancora fiori e palloncini all’ingresso della scuola elementare di Uvalde. La demolizione della scuola non cancellerà il dolore degli americani. “Ma almeno non si potrà mai chiedere a un bambino o a un insegnante di tornare in quell'istituto" ha affermato il sindaco Don McLaughlin. Non è la prima volta che si decide di demolire un edificio diventato teatro di un massacro. Lo stesso era accaduto con la Sandy Hook Elementary School di Newtown, in Connecticut, demolita dopo la strage del 2012 che è costata la vita a 20 studenti e 6 adulti.