Miss Brasile 2018 morta dopo operazione alle tonsille

È morta a soli 27 anni Gleycy Correira, ex Miss Brasile 2018. La ragazza lo scorso aprile si era sottoposta a un'operazione per la rimozione delle tonsille. Pochi giorni dopo l'intervento era entrata in coma in seguito a un'emorragia e un arresto cardiaco. I parenti sono convinti che si sia trattato di un errore medico e ora chiedono giustizia. Il corpo della 27enne si trova all'Istituto di medicina legale di Macae per essere sottoposto all'autopsia.