Mosca, incendio al Grand Setun Plaza: persone intrappolate in edificio

I primi quattro piani del centro di affari della Capitale russa sono in fiamme e una ventina di persone sarebbero bloccate ai piani alti. In corso le operazioni di spegnimento ed evacuazione

Un incendio è divampato nel centro affari Grand Setun Plaza, nella parte occidentale di Mosca. Lo ha riferito a Tass una fonte dei servizi di emergenza. Diverse persone sono bloccate al sesto piano dell'edificio e un'altra lo è al settimo, spiega la fonte. I primi quattro piani del palazzo sono in fiamme. Sono in corso le operazioni di spegnimento ed evacuazione. Il ministro per le situazioni di emergenza, Alexander Kurenkov, è arrivato sul luogo dell'incendio. Non si conoscono per ora le cause del rogo.