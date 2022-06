Giubileo, chi è l'uomo in uniforme sul balcone accanto alla regina

Si tratta del cugino anziano della Sovrana, Edoardo, duca di Kent, il primo, in base al cerimoniale, ad affacciarsi accanto a Elisabetta II, nel ruolo che in passato era sempre stato dell'inseparabile principe consorte Filippo

Senza più Filippo al suo fianco, non è passata inosservata la presenza accanto alla regina Elisabetta nel giorno di inizio delle celebrazioni del suo Giubileo di platino di un uomo in uniforme. Si tratta del suo cugino anziano Edoardo, duca di Kent, 87 anni, e colonello delle guardie scozzesi. Edoardo, quarto figlio di re Giorgio V, è noto anche agli sportivi in quanto presidente della società che organizza il torneo tennistico di Wimbledon. È lui che solitamente premia il vincitore con la coppa dello Slam (LO SPECIALE GIUBILEO DI PLATINO).