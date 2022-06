Ucraina, colpito impianto chimico a Severodonetsk

Lo ha comunicato su Telegram il governatore della regione di Lugansk, Serhii Haidai, raccomandando ai residenti di "non uscire dai rifugi" ascolta articolo Condividi

La nube tossica provocata dall'esplosione dell'impianto chimico

I rischi dell'acido nitrico vedi anche Ucraina, giornalista francese ucciso dai russi a Severodonetsk "In un attacco aereo a Severodonetsk è stata colpita una cisterna con acido nitrico di un impianto chimico". Così su Telegram Serhiy Haidai ha informato i cittadini della regione riguardo all'attacco aereo russo avvenuto il 31 maggio che ha provocato la dispersione di fumi tossici nell'aria. Il governatore di Lugansk ha raccomandato ai residenti di "non uscire dai rifugi" in quanto "l'acido nitrico è pericoloso se inalato, ingerito e se viene a contatto con la pelle e le mucose". "I fumi acidi - ha spiegato Haidai - sono irritanti per le vie respiratorie. Ad avvelenamenti deboli ci sono segni di bronchite, bronchiolite, capogiro, sonnolenza; con un grave avvelenamento si rischia l'edema polmonare. Se applicato localmente agli occhi, l'acido nitrico provoca gravi danni alla cornea e alla congiuntiva, con conseguente perdita della vista".

Zelensky: "Attacco folle" leggi anche Zelensky: “Non siamo pronti a cedere nessuno dei nostri territori” In un discorso video sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato gli attacchi aerei russi definendoli "folli". "Data la presenza di una produzione chimica su larga scala a Severodonetsk, gli attacchi dell'esercito russo lì, compresi i bombardamenti aerei alla cieca, sono semplicemente folli. Ma nel 97esimo giorno di una tale guerra - ha aggiunto -, non sorprende più che per l'esercito russo, per i comandanti russi, per i soldati russi, qualsiasi follia sia assolutamente accettabile". Rodion Miroshnik, un rappresentante della filorussa Repubblica popolare di Lugansk, ha confermato l'attacco avvenuto nell'impianto chimico affermando però che siano state le stesse forze ucraine a farlo esplodere nel tentativo di rallentare le truppe russe.