Stati Uniti, un orso irrompe nella hall di un hotel. VIDEO

Sembra timido, ma non lo è affatto questo piccolo orso bruno che vaga nella hall di un albergo in Colorado. Momenti di paura per chi era presente e ha assistito alla scena da “film”. Tra questi c’era anche la ragazza che lavora alla reception di nome Kailee Duryea che ha girato il video all’interno del Lodge Hotel di Steamboat Springs e lo ha poi pubblicato su Storyful, facendogli fare il giro del mondo. Un minuto e 18 secondi di immagini in cui si vede il piccolo orso andare dalla lobby dell'hotel alla reception per poi fuggire via, forse verso le cucine, alla ricerca molto probabilmente di cibo. Un’incursione innocua visto che l’orso non ha fatto danni, non ha rotto nulla, e non ha aggredito nessuno, ma alquanto strana. L’assenza di gente in quel momento ha permesso all’orso “affamato” di girare tranquillo e indisturbato all’interno dell’albergo.