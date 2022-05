Il premier slovacco Heger: "Se l'Ucraina perde, noi saremo i prossimi"

"L'Ucraina deve vincere. Forniremo tutta l'assistenza militare e umanitaria necessaria. Gli ucraini stanno proteggendo e perdendo la vita per i nostri valori", ha sottolineato. Il premier slovacco ha anche ricordato che il suo Paese, in passato, ha ricevuto aiuti da altre nazioni: per questo motivo, ha di nuovo evidenziato, "ora è importante aiutare l'Ucraina e altri Stati ad entrare nell'Unione europea".

Heger ai leader Ue: "Basta compromessi con Putin"

leggi anche

Guerra Ucraina, Kiev: “Putin è sfuggito a un attentato due mesi fa”

"Kiev vuole raggiungere questo obiettivo, ma ha bisogno del nostro sostegno. Vogliamo aiutarli, non trasciniamoci per decenni", ha esortato la platea. Poi ha criticato gli Stati membri dell'Ue per "essere troppo dipendenti dall'energia russa", invitando i leader a "smetterla di arrivare a compromettere i propri princìpi". Come ha spiegato Heger, "abbiamo scambiato le nostre politiche per gas e petrolio a buon mercato per troppo tempo. I compromessi con Putin hanno provocato la guerra in Ucraina, una guerra aggressiva che sta causando morti".