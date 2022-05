Fronte Mekong, i videoreportage dalla foresta pluviale della Cambogia

La situazione attuale

Nella stessa giungla dove dilagò una delle più sanguinose guerre del Novecento, oggi combattono giovani guerriglieri armati di videocamere e GPS per documentare come il legno dalla Cambogia viene trasportato in Vietnam e da lì “legalizzato” con false certificazioni per essere esportato soprattutto nell’Unione Europea. Questi ragazzi vengono arrestati con l’accusa di terrorismo. In tre videoreportage i giornalisti raccontano come la questione ambientale abbia trasformato il bacino del Mekong in un campo di battaglia geopolitico: è il fronte dove gli Stati Uniti cercano di contrastare l’avanzata della Cina nel Sudest asiatico. Tredici dighe, quasi tutte cinesi, costruite sul fiume a monte della Cambogia, hanno innescato una spirale mortale per l’ecosistema del Mekong, già colpito dal cambiamento climatico, dal traffico del legno pregiato e dal disboscamento selvaggio effettuato dalle grandi compagnie straniere per la coltivazione di banane e manioca. Gli effetti sono devastanti per gli oltre 40 milioni di abitanti che dipendono dalle risorse del fiume: i pesci sono calati del 90 per cento, costringendo i pescatori a diventare braccianti agricoli o a imbracciare la motosega.