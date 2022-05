Principe William, il suo volto su una moneta in onore dei 40 anni

È la prima volta che un membro della famiglia reale secondo in linea di successione appare da solo su una moneta ufficiale ascolta articolo Condividi

La Royal Mint, Zecca reale inglese, ha omaggiato il principe William per i suoi 40 anni, che compirà il prossimo 21 giugno, coniando una nuova moneta da 5£ con inciso il suo volto. Un'iscrizione sul bordo recita in inglese: "Sua altezza reale il Duca di Cambridge". È la prima volta che un membro della famiglia reale secondo in linea di successione compare da solo su una moneta ufficiale: in precedenza era apparso insieme alla moglie Kate in occasione del loro matrimonio nel 2011. Sull'altro lato della moneta sarà riportata un'immagine della regina, disegnata dall'incisore britannico Jody Clark.

La moneta da 5£ coniata dalla Royal Mint per i 40 anni del principe William - Twitter

Set di souvenir in onore del Duca leggi anche William e Kate in tour per il Giubileo della regina Elisabetta Oltre alla nuova moneta da 5£ sarà rilasciato anche un souvenir composto da un set da due monete in edizione limitata: una celebrativa in oro da 0,25 once e una moneta sovrana del 1982, anno di nascita del Duca di Cambridge. Il design del volto del principe William, con il 40 e la sua iniziale "W", è stato creato dall'incisore Thomas Docherty che, come riportato dal The Guardian, ha dichiarato: "Il design trova un equilibrio tra la fresca energia di Sua Altezza Reale l'essere un giovane papà con la natura cerimoniale della sua posizione reale. Un angolo di tre quarti del ritratto crea un ritratto più dinamico piuttosto che un tradizionale profilo laterale".