L'ex calciatore Lamrabatte muore dopo tuffo da scogliera di 30 metri

L’ex calciatore olandese Mourad Lamrabatte è morto il 14 maggio scorso dopo aver tentato un tuffo di circa 30 metri da una scogliera a Maiorca, in Spagna, dove si trovava in vacanza con la famiglia. L'uomo ha provato il salto acrobatico senza però avere abbastanza slancio per riuscire a evitare le rocce sotto di lui. L'autopsia ha rilevato che è annegato in uno stato di semicoscienza e non per le ferite da impatto. Il tragico tuffo è stato filmato da sua moglie: nel video si vede Lamrabatte lanciarsi nel vuoto, poi lo schianto sulle rocce, le grida della donna che urla: "Oh mio Dio". Ad assistere alla scena c'erano anche i figli del calciatore.