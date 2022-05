Melania Trump sul ritorno alla Casa Bianca: "Mai dire mai"

Nella prima intervista rilasciata da quando ha traslocato dalla Casa Bianca, l'ex first lady ha replicato così al giornalista di Fox News che sondava il terreno nel caso di una candidatura del marito, l'ex presidente Donald Trump, nel 2024

“Never say never”. Ha risposto così Melania Trump alla domanda su un possibile ritorno alla Casa Bianca nel caso di una candidatura di suo marito, l'ex presidente Donald Trump, nel 2024. Il giornalista di Fox News, in modo secco e diretto, ha sondato il terreno: “Potrebbe essere di nuovo la sua casa?” e l’ex first lady si è smarcata dall'interrogativo con un "mai dire mai".