Bahamas, morti tre turisti dopo malore in resort

Il ministro della Salute, il dottor Michael Darville, ha dichiarato che alcuni ospiti dell'hotel giovedì scorso sono andati in una clinica con nausea e vomito, sono stati curati e poi dimessi. In seguito tre persone sono state trovate morte mentre una quarta è stata trasportata in aereo in ospedale

Tre turisti statunitensi sono morti in un resort alle Bahamas dopo essersi sentiti male e un altro è stato trasportato in aereo in un ospedale a New Providence per le cure. Il capo delle comunicazioni dell'ufficio del primo ministro, Latrae L. Rahming, ha scritto su Twitter che i decessi sono avvenuti a Sandals Emerald Bay a Exuma. Il primo ministro ad interim Chester Cooper ha dichiarato che sono in corso le indagini da parte della polizia e la causa della morte è al momento sconosciuta. Secondo un ospite del resort una possibile causa potrebbe essere un problema all’impianto di condizionamento che potrebbe aver causato una perdita di refrigerante tossico. Per avere qualche risposta ai tanti questiti ancora aperti bisognerà attendere i risultati degli esami tossicologici.

Una donna trasportata a New Providence

Il ministro della Salute, il dottor Michael Darville, ha dichiarato che alcuni ospiti dell'hotel giovedì scorso sono andati in una clinica con nausea e vomito, sono stati curati e poi dimessi. In seguito tre persone sono state trovate morte mentre una quarta è stata trasportata in aereo in ospedale. "Riteniamo che quello che stiamo vedendo sia un caso isolato associato in una particolare area", ha detto, aggiungendo che gli investigatori stanno facendo esami tossicologici e del sangue per aiutare a determinare la causa della malattia. "Una signora è stata vista alla clinica e successivamente trasportata in aereo a New Providence. È al Princess Margaret Hospital in cura e stiamo conducendo le nostre indagini mentre parliamo. La squadra è ancora qui sull'isola. Alcuni di noi stanno tornando indietro a Nassau e avremmo più informazioni con il passare dei giorni e probabilmente durante il fine settimana" ha concluso il ministro.



In una dichiarazione a People Magazine, un rappresentante di Sandals ha confermato le morti e ha affermato che la società "sta lavorando attivamente per supportare sia le indagini che le famiglie degli ospiti in ogni modo possibile".