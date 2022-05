Russia, morto un altro manager di Gazprom: "È caduto da una scogliera"

Mondo

Continuano le proteste in Russia contro la guerra in Ucraina. L’ultimo gesto di sfida contro il presidente Vladimir Putin è della Pussy Riot Maria "Masha" Aljochina . In prima linea nelle proteste da dieci anni, la donna, che era attualmente agli arresti domiciliari, ha tolto il braccialetto elettronico e ha pubblicato una foto di protesta

Il 24 febbraio, quando Vladimir Putin ha lanciato in Ucraina quella che chiama "operazione militare speciale", Aljochina ha tagliato il suo braccialetto elettronico per protesta e ha postato la foto del cinturino divelto sui social. Il 21 aprile è stata quindi condannata a 21 giorni di carcere e cinque giorni dopo il ministero della Giustizia l’ha inserita nella lista dei latitanti. Attualmente nessuno sa dove sia

In un post su Instagram si è sfogato contro la guerra e contro Putin anche l’oligarca russo Oleg Tinkov. “Stanno morendo persone innocenti e soldati. Ora i generali - ha scritto - svegliandosi dopo una sbronza, si accorgono di avere un esercito di me***. Come potrebbe essere altrimenti, se tutto il resto in questo Paese lo è, ed è affogato nel nepotismo e nel servilismo?”