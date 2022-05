La principessa Charlotte compie 7 anni, la foto scattata da mamma Kate

Le altre immagini di Charlotte

approfondimento

La foto del primo giorno di asilo di Louis

La principessa è nata il 2 maggio del 2015 e ha due fratelli: George, nato il 22 luglio del 2013, e Louis, nato il 23 aprile del 2018. Ogni anno, in occasione dei loro compleanni, la famiglia reale pubblica alcune nuove immagini e, da qualche anno a questa parte, è la stessa Kate Middleton a realizzarle. La duchessa di Cambridge non è una fotografa professionista, ma il suo talento è molto apprezzato e nel 2017 è stata nominata membro onorario a vita dalla Royal Photographic Society, un’importante organizzazione culturale-fotografica britannica. Nelle ultime foto pubblicate, si vede una bambina sorridente in un campo di fiori. In un'immagine, oltre a lei, c'è anche il cane della famiglia, Orla. La principessa Charlotte è quarta nella linea di successione al trono dopo il nonno Carlo, il padre William e il fratello maggiore.