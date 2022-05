Germania, 500 italiani deportati in campo nazista di Sachsenhausen

Tra gli oltre 200mila deportati dentro al campo di concentramento nazista di Sachsenhausen, in Germania, c'erano anche tanti italiani e italiane. Più di 500 secondo la nuova ricerca storica di Claudio Cassetti, Iacopo Buonaguidi e Francesco Bertolucci, pubblicata nel libro “Gli italiani a Sachsenhausen” edito da Panozzo Editore con il contributo di Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti). Da oggi una targa commemorativa, commissionata dall'ambasciata italiana di Berlino e Aned all'artista tedesca Anna Kaufmann, commemora i nostri connazionali: nel giorno in cui cade l'anniversario della liberazione del campo, la targa è stata inaugurata nel memoriale del campo di concentramento, al fianco di quelle fatte da altre nazioni in passato per ricordare il tragico vissuto dei loro deportati.

Lo studio

I tre autori sono riusciti a creare questa lista di nomi che fino ad oggi era solo parziale, dato che non era ancora stato fatto uno studio approfondito ed esclusivo sugli italiani deportati in quello che era noto come il campo modello delle SS, situato nella città di Oranienburg a 35 chilometri da Berlino. I tre autori dopo aver scandagliato la bibliografia esistente, hanno condotto la loro ricerca negli archivi italiani ed europei oltre che nell'archivio del campo di concentramento stesso. Ne è emerso un libro che fonde la ricerca con le storie dei deportati stessi, dove vengono raccontati gli esperimenti e le angherie subite, la vita nel campo e la morte come compagna di viaggio. L'elenco totale dei deportati e deportate considerate nella ricerca è di oltre 700 persone i cui nomi sono tutti pubblicati nel libro. Dopo la cernita fatta dai tre autori grazie all'uso delle fonti, il numero degli italiani sicuramente passati per l'inferno del campo di concentramento alle porte di Berlino è arrivato comunque a oltre 500 persone, provenienti da quasi tutte le regioni italiane.