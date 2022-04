Usa, Kamala Harris positiva al Covid: non ha avuto contatti con Biden

La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris è positiva al Covid-19 ed è in autoisolamento nella sua residenza, da dove continuerà a lavorare: lo ha annunciato la sua portavoce, precisando che non ha sintomi e che non è stata in stretto contatto con il presidente Joe Biden né con la first lady Jill, dato che sono stati impegnati in diversi viaggi. In una nota si spiega che Harris tornerà alla Casa Bianca quando risulterà negativa al test per il coronavirus, sottolineando che la vicepresidente seguirà le linee guida delineate dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie e i consigli del suo medico (COVID, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).