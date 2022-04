Giappone, uomo sposa ologramma: si definisce fictosessuale

L'uomo si chiama Akihiko Kondo: "La mia famiglia non è voluta venire alle nozze", ha detto. Nel paese asiatico ci sarebbero migliaia di persone come lui, che non vogliono relazioni con persone reali ascolta articolo Condividi

Un matrimonio riservato, anzi riservatissimo. Tanto che neanche la sposa è reale, ma è solo un ologramma. È successo in Giappone dove un uomo, Akihiko Kondo, ha sposato l'ologramma di una cantante pop disegnata in stile manga. "La mia famiglia non è voluta venire alle nozze", ha detto.

La sposa ologramma La sposa è un personaggio di nome Hatsune Miku, occhi e capelli blu, con cui Akihiko dice di avere una relazione già da dieci anni. Il tempo giusto, secondo lui, per fare un salto di qualità e sposarsi. Alla cerimonia lui si è presentato in smoking, lei con un canonico abito bianco. Nonostante l'invito, non si è presentato nessuno della famiglia e dei colleghi di Akihiko: erano 39 i presenti al matrimonio, per lo più amici conosciuti online.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 近藤 顕彦 (@akihikokondosk)