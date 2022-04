Migranti, naufragio davanti Tunisia: 4 morti e molti dispersi

Tragedia in mare a largo di Sfax, in Tunisia. Lo comunica Alarm Phone che fa riferimento a media locali. Nel naufragio sono state salvate tre persone al momento ricoverate in ospedale, mentre quattro corpi sono stati recuperati in mare ma il numero dei dispersi non è noto. "C'è bisogno di rotte sicure e di abolire il regime dei confini dell'Unione europea", esorta l'Ong.