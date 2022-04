Usa, Campidoglio evacuato per intrusione aerea: era un falso allarme

A far scattare lo sgombero immediato del Campidoglio di Washington preso di mira da una “presunta minaccia aerea” è stato un piccolo velivolo DHC 6 da 19 passeggeri partito ieri sera dalla base militare Andrews in Maryland. L’aereo dopo aver fatto sei giri sopra la zona off limits a un'altezza di circa mille metri ha insospettito la polizia americana e le agenzie federali che hanno ordinato subito l’evacuazione di Capitol Hill. In realtà l’aereo stava trasportando la squadra di paracadutisti acrobatici dei Black Knights, attesi allo stadio di baseball dei Washington Nationals per un'esibizione prima della partita tra i padroni di casa e gli Arizona Diamondbacks. Una volta scoperto l’errore, è stato fatto rientrare l’ordine di evacuazione. Ma ormai il panico è scoppiato in America. La polizia del Campidoglio ha cercato di rassicurare la popolazione spiegando che “Capitol Hill è stata evacuata per un eccesso di precauzione. Non c'è più alcuna minaccia”.