Francia, pizze surgelate contaminate: 12enne in stato vegetativo

Quello della giovane francese, scrive Le Figaro, è l'ultimo di una serie di casi di infezione da Escherichia Coli. I genitori avrebbero sporto denuncia, dicendo che la figlia prima di sentirsi male aveva mangiato una pizza Buitoni della linea Fraîch'Up, tipologia finita sotto accusa in Francia nell'ultimo periodo. Secondo l'istituto di Sanità pubblica al 6 aprile gli episodi registrati sarebbero 50. L'azienda in una nota spiega di essere stata informata a marzo e di aver preso diversi provvedimenti

In Francia fa discutere il caso di alcune pizze che sarebbero state contaminate da Escherichia Coli. L’ultimo caso è quello di una ragazza di 12 anni francese, finita in stato vegetativo dopo aver sviluppato un’infezione proprio di Escherichia Coli. I genitori, scrive Le Figaro, avrebbero sporto denuncia, dicendo che la figlia prima di sentirsi male aveva mangiato una pizza surgelata Buitoni della linea Fraîch’Up, una tipologia non venduta in Italia - come ricorda Fanpage - ma finita sotto accusa in Francia nell'ultimo periodo per decine di casi di contaminazione segnalati da inizio anno.

I casi in Francia approfondimento Escherichia Coli, richiamato dal mercato lotto di formaggio pecorino Da febbraio in Francia c’è stato un ritorno di sindromi emolitiche e uremiche (SHU) legate a contaminazioni da Escherichia Coli. Secondo l'istituto di Sanità pubblica al 6 aprile i casi registrati sarebbero 50, distribuiti in 11 Regioni francesi, e due bambini sarebbero morti. Come scrive il quotidiano francese Le Monde il batterio potrebbe aver contaminato l’impasto delle pizze del brand e un’inchiesta è stata aperta. Nel corso delle indagini epidemiologiche e microbiologiche, era stata rilevata la presenza di Escherichia coli O26 nell’impasto di una pizza trovata nel congelatore di una famiglia in cui si era verificato un caso di sindrome emolitico-uremica.